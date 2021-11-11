Капризов побил еще один клубный рекорд. Кажется, он набирает обороты после слабого старта

Кирилл классно обманул вратаря «Аризоны».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Голы: Эрикссон Эк — 5 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 4:22 — 0:1. Фолиньо — 5 (Меррилл, Фиала), 9:00 — 0:2. Лэдд — 2 (Яшкин, Гостисбеер), 14:10 — 1:2. Фиала — 2 (Сперджен, Голигоски), 22:45 — 1:3. Куликов — 1 (Питлик, Меррилл), 23:21 — 1:4. Капризов — 3 (бол., Зуккарелло, Фиала), 38:51 — 1:5. Гостисбеер — 2 (Келлер, Бойд), 47:04 — 2:5.

Вратари: Веймелка (Уэджвуд, 40:00) — Кяхкенен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (8+5+12) — 30 (11+11+8).

Наши: Любушкин (18.43/0/-1) — Капризов (19.29/1/-1), Куликов (18.19/1/+1).

11 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

«Конечно, тренеры со мной общались. Но все и так знали, что я строг к себе и сам слишком много об этом думаю. Потому тренеры старались много не говорить, давая мне сосредоточиться. Как мы говорим в России, иногда нужен пинок под зад, чтобы ты начал действовать», — рассказывал Кирилл Капризов о своей восьмиматчевой безголевой серии после прорывного матча с «Оттавой».

Кажется, ни на кого из энхаэловских звезд не было в начале этой регулярки такого давления, как на россиянина, получившего огромный контракт с «Миннесотой». Болельщики «Уайлд» сжирали сибиряка за слабую реализацию. Главный тренер «дикарей» Дин Эвассон публично критиковал его на пресс-конференциях за излишний эгоизм и советовал упросить игру. А местные инсайдеры сообщали, что партнеры были недовольны тем, как в погоне за первой шайбой в сезоне 97-й номер постоянно переигрывал смены и довольно редко делился с ними шайбой.

Затяни Капризов свою засуху до юбилейных десяти матчей, и канадский коуч вполне мог бы начать воспитывать своего лучшего нападающего хоккеем с трибун. Но 3 ноября Кирилл наконец-то забросил, принеся «Миннесоте» победу в овертайме, набрал два очка и освободил голову от дурных мыслей, которые давили на него почти весь первый месяц. Через пару дней обладатель «Колдера» поразил ворота «Питтсбурга» и показал, что все проблемы в прошлом, а сегодня в гостевом матче с бедовой «Аризоной» забил свой третий гол в регулярке.

Если бы команда из Сент-Пола не взяла проходные два очка в Глендейле, болельщикам «дикарей» после трех побед подряд было бы впору задавать вопросы своим игрокам. Подвал турнирной таблицы — давно уже перманентный ареал «койотов». Однако сейчас команда Андре Туриньи выглядит попросту посмешищем: 11 поражений со старта чемпионата, три очка, всего одна победа над сырым «Сиэтлом» Дэйва Хекстолла и последнее место «Запада» — даже если делать скидку на то, что это «Аризона», — результат абсолютно ужасный.

Вот и сегодня «Миннесота» без особых проблем отгрузила «пятачок» 25-летнему чеху Карелу Веймелке, который как мог пытался спасти хозяев от разгрома, и уже к середине матча абсолютно худшая команда лиги лежала лапками кверху.

Не помогло «Аризоне» даже долгожданное первое очко после возвращения в НХЛ чеха Дмитрия Яшкина. На 15-й минуте некогда лучший снайпер КХЛ незатейливым пасом запустил в пустой коридор Эндрю Лэдда, и 35-летний канадец наказал гостей за дикий провал.

Впрочем, на этом весь позитив «койотов» закончился, а в начале второго периода их роскошным голом прибил Кевин Фиала. После «парашютика» от клюшки Шейна Гостисбера швейцарец в лучших традициях Роджера Федерера с лету отправил шайбу в верхний ближний угол ворот Веймелки и прервал свою 10-матчевую сухую серию, в итоге став с 3 (1+2) очками первой звездой встречи.

А меньше чем через минуту все потуги «Аризоны» свел на нет российский защитник гостей Дмитрий Куликов, впервые отличившийся за «Миннесоту» и не забивавший с февраля 2020-го.

Время Долларового Кирилла наступило в самой концовке второй двадцатиминутки, когда парни Туриньи схватили два удаления и оказались в формате «3 на 5». Ну и, конечно, с кем, как не с Матсом Зуккарелло, россиянин мог поиздеваться над обороной «Аризоны»? Просто посмотрите, как простенькой перепасовкой в пять передач за воротами они закружили голову чешскому голкиперу и защитникам хозяев, а Капризов шикарно поймал Веймелку на перемещении и забил в ближний. Красота — в простоте!

Причем эта шайба стала для Капризова 30-й в 67 матчах за «Миннесоту» и позволила ему побить рекорд Мариана Габорика, которому для преодоления отметки в три десятка заброшенных понадобилось 93 матча. И похоже, что к концу сезона парень из Кузедеево перепишет еще не один рекорд реактивного словака.