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Сегодня, 03:50

Пеццетта подписал новый контракт с «Монреалем»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Монреаля» Майкл Пеццетта подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано до 2023 года. По контракту хоккеист получит 750 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Пеццетта провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 11 (5+6) очков.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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