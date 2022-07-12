Пеццетта подписал новый контракт с «Монреалем»

Форвард «Монреаля» Майкл Пеццетта подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано до 2023 года. По контракту хоккеист получит 750 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Пеццетта провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 11 (5+6) очков.