«Питтсбург» сделал квалификационные предложения Бьеркквисту, Капанену и Джозефу

Игроки «Питтсбурга» Каспер Бьеркквист, Каспери Капанен и Пьер-Оливье Джозеф получили квалификационные предложения, сообщается на официальном сайте клуба.

При этом нападающие Джастин Алмейда, Джорди Бельрив, Ян Дрозг, Дантон Хайнен, а также защитники Никлас Альмари, Кэм Ли, Уилл Рейли и вратарь Алекс Д'Орио станут неограниченно свободными агентами.

Ранее «Питтсбург» продлил контракт с форвардом Алексом Нюландером на год. Сообщалось, что на рынок свободных агентов выйдет Евгений Малкин.