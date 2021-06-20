Панарин занял пятое место в голосовании за «Леди Бинг Трофи»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин занял пятое место в голосовании за трофей «Леди Бинг Трофи».
Россиянин набрал 159 баллов по итогам голосования. В регулярном чемпионате Панарин набрал 6 минут штрафа за 42 матча.
«Леди Бинг Трофи» ежегодно присуждается хоккеисту, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.
Помимо Панарина, в списке претендентов на трофей оказались еще двое россиян: Владимир Тарасенко (42-е место) и Валерий Ничушкин (52-е место).
Обладателем «Леди Бинг Трофи» стал защитник «Каролины» Джейкоб Слэвин.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/news/lady-byng-trophy-awarded-to-hurricanes-jaccob-slavin/c-325396966?tid=280503612
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