Панарин занял пятое место в голосовании за «Леди Бинг Трофи»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин занял пятое место в голосовании за трофей «Леди Бинг Трофи».

Россиянин набрал 159 баллов по итогам голосования. В регулярном чемпионате Панарин набрал 6 минут штрафа за 42 матча.

«Леди Бинг Трофи» ежегодно присуждается хоккеисту, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

Помимо Панарина, в списке претендентов на трофей оказались еще двое россиян: Владимир Тарасенко (42-е место) и Валерий Ничушкин (52-е место).

Обладателем «Леди Бинг Трофи» стал защитник «Каролины» Джейкоб Слэвин.