Панарин закупил 1500 медицинских масок в больницу Нью-Йорка

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оказал помощь больнице специальной хирургии Нью-Йорка. Как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин закупил 1500 медицинских масок, которые сегодня были доставлены в учреждение.

Врачи больницы борются с пандемией коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.