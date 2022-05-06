Панарин с нулевого угла забросил шайбу во втором матче с «Питтсбургом»

«Рейнджерс» увеличили преимущество во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга». Счет в начале третьего периода стал 4:2.

На 49-й минуте встречи российский нападающий Артемий Панарин забросил шайбу. Для него этот гол стал первым в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

В первом матче серии «Рейнджерс» переиграли «Питтсбург», поэтому счет в серии 1-0.