Овечкин сделал голевую передачу во втором матче с «Флоридой»

«Вашингтон» сократил отставание во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды». На 2-й минуте второго периода счет стал 2:1 в пользу «Пантерз».

Голом отметился нападающий Никлас Бэкстрем, а ассистировал ему россиянин Александр Овечкин. Для 36-летнего россиянина это вторая голевая передача в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Напомним, в первом матче против «Флориды» Овечкин тоже отметился голевой передачей.