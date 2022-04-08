Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне

«Рейнджерс» удвоили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 10-й минуте второго периода счет стал 2:0.

Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для 30-летнего россиянина эта шайба стала 20-й в этом сезоне.

Также в этом матче принимают участие российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.