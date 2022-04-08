Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне
«Рейнджерс» удвоили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 10-й минуте второго периода счет стал 2:0.
Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для 30-летнего россиянина эта шайба стала 20-й в этом сезоне.
Также в этом матче принимают участие российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|70
|42
|28
|93
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|71
|33
|38
|76
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|70
|22
|48
|50
Результаты / календарь
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13.04
|8.04
|02:00
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|8.04
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|- : -
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.04
|02:30
|
Каролина – Баффало
|- : -
|8.04
|03:30
|
Даллас – Торонто
|- : -
|8.04
|03:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|8.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|- : -
|8.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|8.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16
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