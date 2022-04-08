Несколько клубов НХЛ сохраняют интерес к Кузьменко

Несколько клубов НХЛ сохраняют интерес к нападающему СКА

Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к нападающему СКА Андрею Кузьменко. Переговоры поставлены на паузу, так как команда из Санкт-Петербурга выступает на данный момент в плей-офф, сообщает TSN.

Контракт 26-летнего форварда со СКА истекает 30 апреля. Несколько клубов из Северной Америки готовы предложить ему соглашение.

В регулярном чемпионате КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка в 45 встречах. В плей-офф на его счету 13 (7+6) результативных баллов в 12 играх.