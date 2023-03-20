Панарин в матче с «Нэшвиллом» забросил 23-ю шайбу в сезоне
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».
31-летний россиянин забросил шайбу на 11-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 5:0. Ранее он дважды ассистировал партнерам.
На данный момент на счету Панарина 80 (23+57) очков в 70 матчах сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Нью-Джерси
|69
|44
|25
|95
|3
|Рейнджерс
|69
|40
|29
|90
|4
|Айлендерс
|71
|36
|35
|80
|5
|Питтсбург
|69
|34
|35
|78
|6
|Вашингтон
|71
|33
|38
|73
|7
|Филадельфия
|69
|25
|44
|62
|8
|Коламбус
|69
|21
|48
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|53
|16
|111
|2
|Торонто
|69
|42
|27
|93
|3
|Тампа-Бэй
|70
|42
|28
|90
|4
|Флорида
|69
|35
|34
|77
|5
|Баффало
|69
|33
|36
|72
|6
|Оттава
|69
|33
|36
|71
|7
|Детройт
|68
|30
|38
|69
|8
|Монреаль
|70
|27
|43
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|70
|38
|32
|89
|2
|Миннесота
|70
|40
|30
|88
|3
|Колорадо
|68
|40
|28
|86
|4
|Виннипег
|70
|39
|31
|81
|5
|Нэшвилл
|67
|34
|33
|76
|6
|Сент-Луис
|68
|30
|38
|65
|7
|Аризона
|70
|27
|43
|65
|8
|Чикаго
|69
|24
|45
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|70
|43
|27
|92
|2
|Лос-Анджелес
|70
|40
|30
|90
|3
|Эдмонтон
|70
|39
|31
|86
|4
|Сиэтл
|69
|38
|31
|83
|5
|Калгари
|70
|31
|39
|77
|6
|Ванкувер
|68
|30
|38
|65
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|56
|8
|Сан-Хосе
|70
|19
|51
|52
Результаты / календарь
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
|20.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|- : -
|20.03
|02:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|20.03
|02:00
|
Рейнджерс – Нэшвилл
|- : -
|20.03
|03:00
|
Анахайм – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|134
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|104
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|70
|99
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|69
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|68
|46
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|42
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|32
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20
Новости