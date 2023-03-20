Кучеров в матче с «Нью-Джерси» и набрал 100-е очко в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

29-летний россиянин забросил шайбу на четвертой минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Кучерова 100 (28+72) очков в 71 матче сезона. Форвард в третий раз смог набрать 100 очков за сезон.