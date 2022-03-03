Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:56

Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Сент-Луис» (5:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал нападающий Крис Крайдер. В середине третьего периода он забросил победную шайбу.

Второй звездой признан российский форвард Артемий Панарин. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.

Замкнул тройку защитник Адам Фокс, который сделал три голевые передачи.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0

Читайте также

Непряева вместо Кубка мира будет стартовать на Деминском марафоне. Но сохраняет шансы на «Глобус»
Вернер сравнил финал Кубка лиги с игрой против «Лутона»
Марселино: «Атлетик» сделал все, чтобы выйти в финал»
Как нужно правильно завтракать. Советы эксперта
Тренировка памяти: как лучше запоминать информацию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эдмонтон» подписал новый контракт с Саморуковым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 37 16 79
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 50 20 30 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 51 31 20 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
Результаты / календарь
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
3.03 03:30
Рейнджерс – Сент-Луис
 5 : 3
3.03 03:30
Торонто – Баффало
 1 : 5
3.03 04:30
Даллас – Лос-Анджелес
 4 : 3
3.03 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости