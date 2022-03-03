Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Сент-Луис»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Сент-Луис» (5:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал нападающий Крис Крайдер. В середине третьего периода он забросил победную шайбу.

Второй звездой признан российский форвард Артемий Панарин. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.

Замкнул тройку защитник Адам Фокс, который сделал три голевые передачи.