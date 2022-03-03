Александр Радулов признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом» благодаря победной шайбе

Нападающий «Далласа» Александр Радулов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3).

Радулов стал автором победной шайбы, россиянин реализовал большинство в конце второго периода. Этот гол стал для него третьим в сезоне.

Второй звездой дня стал защитник «Далласа» Райан Сутер, на счету которого гол и результативная передача.

Третья звезда — форвард «Лос-Анджелеса» Артур Калиев, на счету которого дубль.