Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» с «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:5 ОТ).

В дерби россиянин сделал две результативные передачи в основное время и забросил победную шайбу в овертайме.

Первой звездой встречи стал еще один форвард «Рейнджерс» Винс Трочек, который сделал дубль и отдал одну результативную передачу.

Третья звезда — нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, который забросил одну шайбу и сделал один голевой пас.