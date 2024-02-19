«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Встреча прошла под открытым небом на стадионе «Метлайф», который посетили 79690 зрителей.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции с 75 очками в 55 матчах.

«Айлендерс» идут на десятой строчке с 58 очками в 54 играх.