Панарин повторил личный рекорд по голам в НХЛ в одном сезоне

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:5).

Гол в ворота «островитян» стал для 32-летнего россиянина 32-м в сезоне-2023/24. Форвард повторил свое лучшее снайперское достижение в лиге — он забрасывал 32 шайбы в сезоне-2019/20.

В сезоне-2023/24 у Панарина ушло 55 матчей на то, чтобы забросить 32 шайбы — вероятно, хоккеист установит новый личный рекорд по числу голов в одном регулярном чемпионате НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне у форварда 74 (32+42) очка в 55 играх.