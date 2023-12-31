«Вашингтон» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов на выезде уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Вашингтон» с 40 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 41 очком — на седьмой строчке «Запада».