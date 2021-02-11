Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн 11 февраля в интервью клубной пресс-службе в Twitter сообщил, что форвард красно-синих Артемий Панарин получил травму в матче с «Бостоном» (2:3).

«Что случилось с Панариным? Пока сложно сказать, это травма нижней части тела, детали — позже», — заявил Куинн.

Российский нападающий получил повреждение в начале третьего периода и больше на площадку не выходил.