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Панарин получил травму в матче с «Бостоном»

07:55
Артемий Панарин в матче против «Бостона». Фото nhl.com
Артемий Панарин в матче против «Бостона». Фото nhl.com
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн 11 февраля в интервью клубной пресс-службе в Twitter сообщил, что форвард красно-синих Артемий Панарин получил травму в матче с «Бостоном» (2:3).

«Что случилось с Панариным? Пока сложно сказать, это травма нижней части тела, детали — позже», — заявил Куинн.

Российский нападающий получил повреждение в начале третьего периода и больше на площадку не выходил.

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