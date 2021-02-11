Панарин получил травму в матче с «Бостоном»
07:55
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн 11 февраля в интервью клубной пресс-службе в Twitter сообщил, что форвард красно-синих Артемий Панарин получил травму в матче с «Бостоном» (2:3).
«Что случилось с Панариным? Пока сложно сказать, это травма нижней части тела, детали — позже», — заявил Куинн.
Российский нападающий получил повреждение в начале третьего периода и больше на площадку не выходил.
«There's a lot of good things we can draw from that, but obviously things we're going to have to get better at.» — Coach Quinn pic.twitter.com/VkxBP98na3— New York Rangers (@NYRangers) February 11, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю