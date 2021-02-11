Невероятное спасение Георгиева в игре с «Бостоном». Видео
08:33
Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отличился невероятным спасением в проигранном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:3).
В начале третьего периода при счете 1:1 Георгиев среагировал на бросок форварда соперников Джеймса Дебраска, переведя шайбу в перекладину. Затем Георгиев успел сориентироваться и прижать шайбу ко льду. На повторе четко видно, что полностью шайба линию ворот не пересекла.
#HockeyOps explains «no goal» video review at 4:53 of the third period in the @NHLBruins / @NYRangers game. https://t.co/heln41zUU1— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 11, 2021
По состоянию на 11 февраля «Рейнджерс» находятся на шестом месте в Восточном дивизионе.
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