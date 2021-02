Нападающий «Бостона» Брэд Маршан 11 февраля в матче регулярного сезона НХЛ принес «Брюинз» победу в овертайме над «Рейнджерс» (3:2).

Как сообщает Twitter NHL, для 32-летнего канадца это 16-я шайба в дополнительное время. На данный момент хоккеист делить пятое место с Патриком Элиашем и Даниэлем Седином.

Лидирует в рейтинге форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 23 шайбы в овертайме, у Яромира Ягра — 19, у Сидни Кросби — 18, а у Ильи Ковальчука — 17.

