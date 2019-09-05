Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— В СМИ вас постоянно пытаются столкнуть с Овечкиным. Он поддерживает власть, вы — нет. Общаетесь с Александром?

— Не то чтобы мы с Александром на связи (смеется). Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю — будем ли. Я видел его высказывания. Он тоже молодец, нейтрально все достаточно сказал. У него есть свое мнение.

Александр Овечкин: «Если окажусь с Панариным в номере, то уже знаю, что буду делать»

Полностью интервью Панарина — скоро в «СЭ»