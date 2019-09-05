Александр Овечкин: «Если окажусь с Панариным в номере, то уже знаю, что буду делать»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «Матч ТВ» рассказал, чем займется в одном номере с форвардом «Рейнджерс» и партнером по сборной России Артемием Панариным. Последний ранее дал интервью, в котором раскритиковал российскую власть.
— Если вас в сборной поселят в двухместный номер с Артемием Панариным, о чем вы будете разговаривать?
— Мы будем играть в шахматы.
— Классная идея.
— Потому что когда чемпионат мира проходил в Москве, мы как раз в шахматы и играли. Постоянно сидели в лобби.
— Вы хорошо играете?
— Ну так, на любителя.
— Ваш знакомый руководит шахматной федерацией.
— Да, Аркадий Дворкович. А еще я помню, что Сергей Карякин не так давно бился в Нью-Йорке за шахматную корону. Мне очень нравится эта игра. Вот на недавнем чемпионате мира в Братиславе мы с Малкиным тоже резались в шахматы. Это у нас такая традиция. После ужина мы должны пойти играть в шахматы с Вовой.
— Может, с Женей?
— Нет, с работником сборной Владимиром. Потом приходил Малыч. Он сидел и смотрел, как мы играем. Начинал подсказывать. Я на него ругался: «Ты что делаешь? Куда лезешь?!»
А перед полуфиналом с Финляндией мы в шахматы не сыграли, представляете? И это единственный матч на том турнире, в котором мы уступили.