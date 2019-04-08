Панарин - о разборках Конора и Хабиба в соцсетях: "Перестал эту хрень смотреть"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметил, что ему стало неинтересно следить за перепалками между бойцами UFC.

– Кстати, о драках– как вам последние перепалки Хабиба с Конором в соцсетях? Ждете реванш?

– Перестал следить за этим. Да, они развивают свой спорт этими заявлениями, пятьсот штук на одной неделе. Но говорят одно – а это оказывается неправдой. Перестал эту хрень смотреть. Если будет реальный бой, посмотрю, а все перед этим – что Конор сказал, что Хабиб – это неинтересно все уже стало. (Артем Веневцев)

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