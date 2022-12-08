Овечкину осталось забить 99 голов до повторения рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 795 заброшенных шайб в НХЛ. Сегодня, 8 декабря, он оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:1).

37-летний россиянин занимает 3-е место по голам среди всех игроков НХЛ. Рекордсменом по этому показтелю является Уэйн Гретцки, забросивший за карьеру 894 шайбы.

Таким образом, для того чтобы догнать Гретцки, Овечкину необходимо забросить еще 99 шайб.