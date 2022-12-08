Овечкину осталось забить 99 голов до повторения рекорда Гретцки
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 795 заброшенных шайб в НХЛ. Сегодня, 8 декабря, он оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:1).
37-летний россиянин занимает 3-е место по голам среди всех игроков НХЛ. Рекордсменом по этому показтелю является Уэйн Гретцки, забросивший за карьеру 894 шайбы.
Таким образом, для того чтобы догнать Гретцки, Овечкину необходимо забросить еще 99 шайб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|21
|5
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|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|26
|14
|12
|32
|4
|Айлендерс
|27
|16
|11
|32
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|28
|12
|16
|28
|7
|Филадельфия
|27
|9
|18
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|8
|Коламбус
|25
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|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|21
|4
|43
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|38
|3
|Тампа-Бэй
|25
|15
|10
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|4
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|25
|13
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|31
|5
|Флорида
|26
|12
|14
|28
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|26
|12
|14
|25
|8
|Оттава
|25
|10
|15
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|16
|8
|33
|2
|Даллас
|26
|14
|12
|33
|3
|Миннесота
|25
|13
|12
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|24
|7
|Аризона
|23
|7
|16
|18
|8
|Чикаго
|25
|7
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|25
|15
|10
|33
|3
|Лос-Анджелес
|28
|14
|14
|32
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|29
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|28
|6
|Ванкувер
|26
|11
|15
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
Результаты / календарь
28.11
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1.12
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3.12
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6.12
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10.12
11.12
12.12
13.12
|8.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|8.12
|03:30
|
Коламбус – Баффало
|4 : 9
|8.12
|04:00
|
Калгари – Миннесота
|5 : 3
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|0 : 4
|8.12
|05:30
|
Эдмонтон – Аризона
|- : -
|8.12
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|8.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|26
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
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