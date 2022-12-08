Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:53

Овечкину осталось забить 99 голов до повторения рекорда Гретцки

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 795 заброшенных шайб в НХЛ. Сегодня, 8 декабря, он оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:1).

37-летний россиянин занимает 3-е место по голам среди всех игроков НХЛ. Рекордсменом по этому показтелю является Уэйн Гретцки, забросивший за карьеру 894 шайбы.

Таким образом, для того чтобы догнать Гретцки, Овечкину необходимо забросить еще 99 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
1
0
Читайте также
Супруга Месси — образец идеальной жены: красива, верна мужу и нянчится с детьми
Русская «Википедия» воюет с русскими спортсменами? Чем важен кейс лыжника Коростелева
В ООН приняли резолюцию РФ об усилении контроля над вооружениями
Германия направила Украине 20 бронетранспортеров Dingo
В посольстве РФ в США заявили о неэффективности антироссийских санкций
Какая помощь есть для самозанятых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клим Костин забросил вторую шайбу в сезоне

Овечкин: «Наверное, Конекны расстроился из-за моего последнего гола в пустые ворота. Но это игра»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 26 21 5 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 28 12 16 28
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 25 8 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 21 4 43
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 26 12 14 25
8 Оттава 25 10 15 21
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 25 13 12 28
4 Колорадо 24 13 11 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Калгари 26 13 13 29
5 Эдмонтон 26 14 12 28
6 Ванкувер 26 11 15 25
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 27 7 20 17
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
8.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 4
8.12 03:30
Коламбус – Баффало
 4 : 9
8.12 04:00
Калгари – Миннесота
 5 : 3
8.12 05:00
Колорадо – Бостон
 0 : 4
8.12 05:30
Эдмонтон – Аризона
 - : -
8.12 06:00
Вегас – Рейнджерс
- : -
8.12 06:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 26 48
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 26 42
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 26 41
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 26 23
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 26 22
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

26 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 17 1.93
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 17 2.06
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости