Клим Костин забросил вторую шайбу в сезоне

Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

В начале третьего периода 23-летний россиянин оказался один на один с голкипером «Койотов» Коннором Ингрэмом после передачи от Дерека Райана.

Этот гол стал для Костина вторым в сезоне-2022/23. Форвард проводит 11-й матч в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.