Овечкину осталось две шайбы до рекорда Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) оформил дубль и был признан первой звездой матча.

Он забросил шайбу в пустые ворота со второй попытки — первый удар россиянина пришелся в штангу.

Вторая шайба российского нападающего в пустые ворота стала для него 54-й в карьере. Он по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по этому показателю, уступая лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки (56).

37-летний Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.