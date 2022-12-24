«Величайший гол в пустые ворота в истории». Что говорят о достижении Овечкина за океаном
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Овечкин — 21 (Строум, Шири), 18:22 — 1:0. Милано — 5 (Шири, Овечкин), 32:46 — 2:0. Дауд — 8 (Хэтэуэй, Густафссон), 43:49 — 3:0. Стенлунд — 2 (Кулман, Юнссон Фьелльбю), 49:59 — 3:1. Овечкин — 22 (п.в., Кузнецов), 59:00 — 4:1.
Вратари: Линдгрен — Риттих (58:26 — 59:00).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 27 (10+10+7) — 26 (7+3+16).
Наши: Кузнецов (16.22/0/+1), Овечкин (22.02/7/+2), Орлов (23.15/1/+1) — -.
24 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.
«Прямо сейчас отправлюсь в бар. Хот-доги, начос, ну вы знаете. Почему бы и нет?» — сказал после исторического матча Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» заслужил отдых и с чувством выполненного долга может уйти на трехдневную рождественскую паузу. Сегодня Александр стал вторым снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ и оставил позади себя великого Горди Хоу. Его 802-й гол пришелся в пустые ворота «Виннипега», но, как признался Овечкин, он не хотел забивать его таким образом.
«Я отдал шайбу Кузнецову, но он отказался принимать ее», — приводит слова Александра журналист Иэн Оланд. Эпизод с голом действительно получился забавным. «Скорее всего, я почувствовал бы себя плохо, если бы забил так, и половина мира была бы очень зла на меня. Вы знаете, у меня действительно много ненавистников... Дело репутации», — шутил после игры Евгений. Их джентльменская перепасовка с Овечкиным уже стала частью большой истории, и символично, что именно Евгений помог Александру обойти Хоу.
«802!!! Величайший гол в пустые ворота в истории», — написали в соцсетях известного хоккейного подкаста Spittin' Chiclets. Не согласиться с ними действительно трудно. Не имеет значения, каким образом шайба оказалась в воротах. Легендарность этого гола уже никто и никогда не заберет. «Невероятно видеть эту страсть и любовь Ови к игре. Для него нет ничего невозможного. Лиге повезло с этим парнем. Кто, как не он, может побить этот рекорд?» — заявил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.
«Думаю, для Алекса важно знать, что вся семья Хоу болеет за него и поддерживает. Жаль, что Горди с нами нет. Он был бы искренне рад за Ови. На наших глазах пишется история, и большая честь быть ее свидетелем», — сказал сын знаменитого канадца Марк. «Много вещей делают его таким великим игроком, но основное — это фактор стабильности. Он показывает свою силу в каждой игре, в каждом сезоне. Александр выходит на каждый матч как на последний. Он невероятный трудяга, и так было на протяжении всей его карьеры», — сказал Остон Мэттьюз.
Просто невероятно, с каким уважением относятся к Александру даже соперники. Сегодня игроки «Виннипега» в полном составе поздравили форварда с историческим достижением.
Но главными вдохновителями и болельщиками форварда стали его сыновья Сергей и Илья, которые после матча пришли в раздевалку поздравить папу. С такой поддержкой рекорд Гретцки точно не сможет устоять.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|34
|22
|12
|50
|2
|Нью-Джерси
|34
|22
|12
|46
|3
|Питтсбург
|33
|19
|14
|43
|4
|Рейнджерс
|35
|19
|16
|43
|5
|Вашингтон
|36
|19
|17
|42
|6
|Айлендерс
|35
|19
|16
|40
|7
|Филадельфия
|35
|11
|24
|29
|8
|Коламбус
|33
|10
|23
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|27
|6
|56
|2
|Торонто
|34
|21
|13
|48
|3
|Тампа-Бэй
|32
|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|35
|15
|20
|34
|7
|Монреаль
|34
|15
|19
|33
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|35
|20
|15
|46
|2
|Виннипег
|34
|21
|13
|43
|3
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|4
|Миннесота
|33
|19
|14
|40
|5
|Сент-Луис
|34
|16
|18
|34
|6
|Нэшвилл
|32
|14
|18
|33
|7
|Аризона
|32
|11
|21
|27
|8
|Чикаго
|32
|8
|24
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|24
|12
|49
|2
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|44
|3
|Сиэтл
|32
|18
|14
|40
|4
|Калгари
|35
|16
|19
|39
|5
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|6
|Ванкувер
|33
|15
|18
|33
|7
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|28
|8
|Анахайм
|35
|9
|26
|22
|24.12
|03:00
|
Вашингтон – Виннипег
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|6 : 5
|24.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Бостон
|3 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Флорида
|5 : 1
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|24.12
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|4 : 2
|24.12
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|5 : 2
|24.12
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|2 : 5
|24.12
|05:30
|
Аризона – Лос-Анджелес
|2 : 1 Б
|24.12
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|5 : 4 Б
|24.12
|06:30
|
Анахайм – Калгари
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|66
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|56
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|30
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|35
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|13
|2.06