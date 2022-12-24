«Величайший гол в пустые ворота в истории». Что говорят о достижении Овечкина за океаном

Александр обошел Горди Хоу по голам в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Овечкин — 21 (Строум, Шири), 18:22 — 1:0. Милано — 5 (Шири, Овечкин), 32:46 — 2:0. Дауд — 8 (Хэтэуэй, Густафссон), 43:49 — 3:0. Стенлунд — 2 (Кулман, Юнссон Фьелльбю), 49:59 — 3:1. Овечкин — 22 (п.в., Кузнецов), 59:00 — 4:1.

Вратари: Линдгрен — Риттих (58:26 — 59:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (10+10+7) — 26 (7+3+16).

Наши: Кузнецов (16.22/0/+1), Овечкин (22.02/7/+2), Орлов (23.15/1/+1) — -.

24 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

«Прямо сейчас отправлюсь в бар. Хот-доги, начос, ну вы знаете. Почему бы и нет?» — сказал после исторического матча Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» заслужил отдых и с чувством выполненного долга может уйти на трехдневную рождественскую паузу. Сегодня Александр стал вторым снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ и оставил позади себя великого Горди Хоу. Его 802-й гол пришелся в пустые ворота «Виннипега», но, как признался Овечкин, он не хотел забивать его таким образом.

«Я отдал шайбу Кузнецову, но он отказался принимать ее», — приводит слова Александра журналист Иэн Оланд. Эпизод с голом действительно получился забавным. «Скорее всего, я почувствовал бы себя плохо, если бы забил так, и половина мира была бы очень зла на меня. Вы знаете, у меня действительно много ненавистников... Дело репутации», — шутил после игры Евгений. Их джентльменская перепасовка с Овечкиным уже стала частью большой истории, и символично, что именно Евгений помог Александру обойти Хоу.

«802!!! Величайший гол в пустые ворота в истории», — написали в соцсетях известного хоккейного подкаста Spittin' Chiclets. Не согласиться с ними действительно трудно. Не имеет значения, каким образом шайба оказалась в воротах. Легендарность этого гола уже никто и никогда не заберет. «Невероятно видеть эту страсть и любовь Ови к игре. Для него нет ничего невозможного. Лиге повезло с этим парнем. Кто, как не он, может побить этот рекорд?» — заявил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

«Думаю, для Алекса важно знать, что вся семья Хоу болеет за него и поддерживает. Жаль, что Горди с нами нет. Он был бы искренне рад за Ови. На наших глазах пишется история, и большая честь быть ее свидетелем», — сказал сын знаменитого канадца Марк. «Много вещей делают его таким великим игроком, но основное — это фактор стабильности. Он показывает свою силу в каждой игре, в каждом сезоне. Александр выходит на каждый матч как на последний. Он невероятный трудяга, и так было на протяжении всей его карьеры», — сказал Остон Мэттьюз.

Просто невероятно, с каким уважением относятся к Александру даже соперники. Сегодня игроки «Виннипега» в полном составе поздравили форварда с историческим достижением.

Но главными вдохновителями и болельщиками форварда стали его сыновья Сергей и Илья, которые после матча пришли в раздевалку поздравить папу. С такой поддержкой рекорд Гретцки точно не сможет устоять.