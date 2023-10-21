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Овечкин о кризисе «Вашингтона»: «Мне не нравится моя игра прямо сейчас. Все зависит от нас самих»

Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал неудачные результаты команды на старте сезона НХЛ.

«Думаю, что нам нужно найти способ забивать голы. Конечно, прямо сейчас мы немного испытываем трудности. Но все зависит от нас. Мы знаем, как работает система. Атакующие игроки должны создавать моменты, особенно в нейтральной зоне», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Овечкин также ответил на вопрос о том, доволен ли он количеством созданных моментов в стартовых матчах.

«Конечно, нет. Если говорить о моей игре, то она мне не нравится. Если посмотреть на игру команды, то я тоже не доволен, но иногда мы играем хорошо. Но по большому счету нам приходится бороться», — сказал форвард «Кэпиталз».

Овечкин в третий раз в карьере не забил в 3 стартовых матчах сезона НХЛ

Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 4 4 0 8
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1 Вегас 5 5 0 10
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Алекс Дебринкэт

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Детройт

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