Овечкин о кризисе «Вашингтона»: «Мне не нравится моя игра прямо сейчас. Все зависит от нас самих»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал неудачные результаты команды на старте сезона НХЛ.
«Думаю, что нам нужно найти способ забивать голы. Конечно, прямо сейчас мы немного испытываем трудности. Но все зависит от нас. Мы знаем, как работает система. Атакующие игроки должны создавать моменты, особенно в нейтральной зоне», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.
Овечкин также ответил на вопрос о том, доволен ли он количеством созданных моментов в стартовых матчах.
«Конечно, нет. Если говорить о моей игре, то она мне не нравится. Если посмотреть на игру команды, то я тоже не доволен, но иногда мы играем хорошо. Но по большому счету нам приходится бороться», — сказал форвард «Кэпиталз».
Овечкин в третий раз в карьере не забил в 3 стартовых матчах сезона НХЛ
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|2
|Каролина
|5
|3
|2
|6
|3
|Айлендерс
|3
|2
|1
|5
|4
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|5
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|7
|Рейнджерс
|4
|2
|2
|4
|8
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|2
|Оттава
|4
|3
|1
|6
|3
|Детройт
|4
|3
|1
|6
|4
|Тампа-Бэй
|5
|2
|3
|5
|5
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|4
|4
|0
|8
|2
|Даллас
|3
|2
|1
|5
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|4
|4
|Аризона
|4
|2
|2
|4
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|4
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|4
|7
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|3
|8
|Виннипег
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|5
|0
|10
|2
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|5
|3
|Калгари
|5
|2
|3
|5
|4
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|5
|Сиэтл
|5
|1
|4
|3
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|1
|21.10
|02:00
|
Коламбус – Калгари
|3 : 1
|21.10
|02:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|21.10
|20:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|21.10
|23:00
|
Аризона – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|4
|10
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|8
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|4
|8
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|4
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|4
|5
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|5
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Александр Георгиев
Колорадо
|4
|0.98
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|2
|1.00