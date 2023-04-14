Овечкин завершил сезон-2022/23 с 75 очками

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 75 очков в сезоне-2022/23.

Сегодня, 14 апреля, «Кэпиталз» сыграли последний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:5 ОТ), в котором россиянин отметился голевой передачей. Команде не удалось пробиться в плей-офф.

Овечкин в этом сезоне сыграл в 73 матчах, забросил 42 шайбы и сделал 33 голевые передачи.