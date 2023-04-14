«Бостон» в первом раунде плей-офф встретится с «Флоридой»

«Бостон» в первом раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Флоридой».

По итогам регулярного чемпионата «Брюинз» заняли первое место в Восточной конференции и стали обладателем Президентского кубка. «Пантерз» завершили регулярный сезон на восьмой строчке.

Также впервые с 1964 года в первом раунде встретятся действующий и прошлогодний первые номера посева.