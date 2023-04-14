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«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси». Овечкин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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14 апреля. «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:5. Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал голевую передачу. Таким образом, он закончил сезон-2022/23 с 75 (42+33) очками в 73 встречах.

«Вашингтон» с 80 очками закончил регулярку на 12-й строчке Восточной конференции. «Нью-Джерси» с третьего места вышел в плей-офф.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 51 30 111
2 Нью-Джерси 81 51 30 110
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 81 40 41 90
6 Вашингтон 81 35 46 79
7 Филадельфия 81 30 51 73
8 Коламбус 80 24 56 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 64 17 133
2 Торонто 81 49 32 109
3 Тампа-Бэй 81 45 36 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 80 40 40 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 81 35 46 80
8 Монреаль 81 31 50 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 46 35 106
2 Колорадо 80 49 31 105
3 Миннесота 81 46 35 102
4 Виннипег 81 46 35 95
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 81 37 44 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 81 26 55 58
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 50 31 109
2 Эдмонтон 81 49 32 107
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 81 46 35 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 81 37 44 81
7 Сан-Хосе 81 22 59 60
8 Анахайм 81 23 58 58
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Монреаль – Бостон
 - : -
14.04 02:00
Флорида – Каролина
 - : -
14.04 02:00
Коламбус – Питтсбург
 - : -
14.04 02:00
Рейнджерс – Торонто
 - : -
14.04 02:00
Баффало – Оттава
 - : -
14.04 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 - : -
14.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
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Нэшвилл – Миннесота
 - : -
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Даллас – Сент-Луис
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Чикаго – Филадельфия
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Эдмонтон – Сан-Хосе
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 111
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 80 54
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 49 1.89
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Джереми Суэймен

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