«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси». Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал голевую передачу. Таким образом, он закончил сезон-2022/23 с 75 (42+33) очками в 73 встречах.

«Вашингтон» с 80 очками закончил регулярку на 12-й строчке Восточной конференции. «Нью-Джерси» с третьего места вышел в плей-офф.