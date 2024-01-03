Овечкин забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Счет стал 4:0.

На последней минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 8-й гол в текущем сезоне.

Теперь на счету Овечкина 830 заброшенных шайб за 1382 матча в карьере. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов лиги за всю историю.