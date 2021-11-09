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Овечкин забросил 741-ю шайбу в НХЛ и догнал Халла в списке лучших снайперов лиги

04:25
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 741-й в лиге. По этому показателю Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом и делит с ним четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

На данный момент на счету Овечкина 20 (11+9) очков в 12 матчах в текущем сезоне.

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Сергей Разин все материалы автора
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