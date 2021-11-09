Овечкин забросил 741-ю шайбу в НХЛ и догнал Халла в списке лучших снайперов лиги
04:25
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 741-й в лиге. По этому показателю Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом и делит с ним четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
На данный момент на счету Овечкина 20 (11+9) очков в 12 матчах в текущем сезоне.
Alex Ovechkin (@ovi8) just tied Brett Hull for fourth on the NHL all-time goals list with 741... ? pic.twitter.com/XSMMPnlNqd— NHL (@NHL) November 9, 2021
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