Овечкин забросил 741-ю шайбу в НХЛ и догнал Халла в списке лучших снайперов лиги

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 741-й в лиге. По этому показателю Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом и делит с ним четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

На данный момент на счету Овечкина 20 (11+9) очков в 12 матчах в текущем сезоне.