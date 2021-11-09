Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на матч с «Баффало»
02:56
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Баффало».
Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов остался в запасе на эту игру. С первых минут в воротах сыграет Витек Ванечек.
Lineys!#CapsSabres pic.twitter.com/ZIuLls6Pht— Washington Capitals (@Capitals) November 8, 2021
В текущем сезоне Самсонов провел 5 матчей, один раз сыграв на ноль и пропустив 12 шайб при 89,3 процента отраженных бросков.
Матч «Вашингтон» — «Баффало» пройдет сегодня, 9 ноября и начнется в 3:00 мск.
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