Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на матч с «Баффало»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Баффало».

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов остался в запасе на эту игру. С первых минут в воротах сыграет Витек Ванечек.

В текущем сезоне Самсонов провел 5 матчей, один раз сыграв на ноль и пропустив 12 шайб при 89,3 процента отраженных бросков.

Матч «Вашингтон» — «Баффало» пройдет сегодня, 9 ноября и начнется в 3:00 мск.