Овечкин забросил 48-ю шайбу в ворота «Филадельфии». Больше он забивал только двум командам

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).

Таким образом, 38-летний россиянин за свою карьеру забил 48-й гол в ворота «Флайерз». Больше Овечкин забрасывал только «Виннипегу»/«Атланте» (53) и «Тампе» (50).

В текущем сезоне Овечкин провел 56 матчей, в которых набрал 44 (17+27) очка.