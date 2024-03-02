Просветов пропустил четыре шайбы за фарм-клуб «Колорадо» и был заменен после первого периода

«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Калгари Ранглерз» со счетом 5:4.

Российский вратарь фарм-клуба «Колорадо» Иван Просветов пропустил четыре шайбы в первом периоде и был заменен после перерыва. Защитник фарм-клуба «Калгари» Ян Кузнецов отметился результативной передачей. При этом «Иглз» отыгрались с 0:4.

Ранее Просветов был признан лучшим вратарем февраля.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 9 матчей в АХЛ, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил 14 шайб при 94,4 процента отраженных бросков.