Овечкин забил 169-му вратарю в карьере в НХЛ
«Лос-Анджелес» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
За гостей одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин. Это стал его первый гол в карьере против голкипера «Лос-Анджелеса» Феникса Копли. Всего Овечкин забивал 169-ти вратарям в карьере в НХЛ.
Только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177) забили большему количеству вратарей в истории НХЛ.
«Вашингтон» располагается на 12-й строчке на «Востоке» с 68 очками за 65 матчей. На данный момент на счету Овечкина 61 (36+25) очко в 60 матчах сезона.
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12.03
|7.03
|03:30
|
Виннипег – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|7.03
|03:30
|
Баффало – Эдмонтон
|2 : 3
|7.03
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 5
|7.03
|05:00
|
Чикаго – Оттава
|5 : 0
|7.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|4 : 2
|7.03
|06:30
|
Ванкувер – Нэшвилл
|4 : 3 Б
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|62
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26
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