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Сегодня, 09:16

«Ванкувер» по буллитам обыграл «Нэшвилл», у Подколзина и Кузьменко по одному очку

Виталий Косик
Корреспондент
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Мэтт Дюшен бросает по воротам «Ванкувера».
Фото USA Today Sports

«Ванкувер» по буллитам победил «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время в составе хозяев отличились Элиас Петтерссон, Василий Подколзин и Дакота Джошуа. Также результативную передачу отдал россиянин Андрей Кузьменко.

За «Нэшвилл» забросили Колтон Сиссонс и дубль оформил Люк Евангелиста.

В серии буллитов точнее оказались игроки «Кэнакс», победный бросок оформил Элиас Петтерссон.

«Ванкувер» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы «Запада», набрав 57 очков за 63 игры.

«Нэшвилл» находится на 9-м месте с 69 очками за 61 игру.

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«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:3 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Петтерссон — 30 (Кузьменко, Бовилье), 4:28 — 1:0. Сиссонс — 11 (Смит, Лозон), 4:55 — 1:1. Подколзин — 3 (Берроуз, Воланин), 10:56 — 2:1. Джошуа — 9 (Оман, Хьюз), 45:43 — 3:1. Евангелиста — 1 (К. Шервуд, Лозон), 48:31 — 3:2. Евангелиста — 2 (Бэрри), 56:55 — 3:3.

Победный буллит: Петтерссон.

Вратари: Силов — Сарос.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 29 (8+9+8+4) — 32 (10+12+10+0).

Наши: Кравцов (11.38/2/0), Кузьменко (17.45/3/-1), Подколзин (11.44/2/0) — Тренин (16.11/1/-1).

7 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

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