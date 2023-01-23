Овечкин вышел на тренировку «Вашингтона» и занимался без ограничений

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 23 января провел тренировку с командой, сообщает журналист Саманта Пелл.

Российский форвард занимался в общей группе без ограничений.

37-летний россиянин не сыграл в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела.

В этом сезоне на счету Овечкина 48 матчей, в которых он набрал 52 (30+22) очка.