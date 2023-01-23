Российский защитник «Сан-Хосе» Кныжов восстановился после травмы и отправлен в АХЛ. Он пропустил полтора сезона

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов восстановился после травмы, сообщает San Jose Mercury News.

24-летний россиянин был отправлен в АХЛ, где будет набирать игровую форму.

Кныжов пропустил весь прошлый сезон НХЛ из-за травмы. В августе 2022 года он порвал правый ахилл и перенес новую операцию. В этом сезоне он на льду также пока не появлялся.

Контракт Кныжова с зарплатой в 850 тысяч долларов действует последний сезон.