Овечкин вышел на чистое десятое место по числу матчей за один клуб в истории НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3) стал для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 1397-м в лиге.

38-летний россиянин вышел на чистое десятое место в истории по числу игр, проведенных в составе одной команды. Форвард опередил по этому показателю Стэна Микиту, у которого было 1396 матчей за «Чикаго».

Рекорд по числу проведенных игр за одну команду в истории НХЛ принадлежит Горди Хоу (1687 матчей, «Детройт»). Второе место занимает Патрик Марло (1607 матчей, «Сан-Хосе»), на третьей строчке — Никлас Лидстрем (1564 матча, «Детройт»).

Овечкин набрал 1523 (836+687) очков в 1397 матчах за «Вашингтон». Россиянин выступает за клуб с момента переезда в НХЛ.