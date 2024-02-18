«Вашингтон» победил «Монреаль», Овечкин продлил результативную серию до 8 матчей

«Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей забросили Энтони Манта, Ти Джей Оши, Сонни Милано и Алексей Протас. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал одну голевую передачу и продлил свою результативную серию до 8 матчей.

У хозяев отличились Арбер Джекаи, Алекс Ньюхук и Ник Сузуки.

«Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 56 очками в 53 матчах. «Монреаль» идет на 14-й строчке с 52 очками в 55 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Вашингтон» — 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Голы: Манта — 17 (Протас, Дженсен), 3:40 — 0:1. Джекай — 2 (Рой, Армиа), 5:04 — 1:1. Оши — 10 (бол., Строум, Овечкин), 10:00 — 1:2. Ньюхук — 8 (Армиа), 36:15 — 2:2. Милано — 5 (Пачиоретти, Эдмундсон), 43:27 — 2:3. Сузуки — 20 (бол., Слафковски, Мэтисон), 49:45 — 3:3. Протас — 4 (Дауд, Манта), 51:57 — 3:4.

Вратари: Аллен (57:33 — 59:04, 59:11) — Кемпер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (11+7+13) — 34 (16+9+9).

Наши: — - Овечкин (17.22/3/0).

18 февраля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.