Овечкин вышел на чистое 41-е место по количеству проведенных игр в истории НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3) стал для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 1397-м в лиге.

По этому показателю российский форвард вышел на чистое 41-е место в истории лиги по количеству проведенных игр, обойдя Стэна Микиту (1396).

На 40-м месте идет Дэйл Хантер, который провел в НХЛ 1407 матчей. Рекордсменом лиги является Патрик Марло — 1779 встреч.

После матча с «Канадиенс» Овечкин вышел на чистое десятое место по числу матчей за один клуб в истории НХЛ.