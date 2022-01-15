Овечкин вышел на 101-е место по количеству матчей в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Для него эта встреча стала 1235-й в лиге.

По этому показателю россиянин догнал Стива Томаса, занимающего 101-ю строчку.

100-е место в этому показателю в истории лиги занимает Дуг Уэйт.

Лидером является нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло (1779 игр).