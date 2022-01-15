Подколзин случайно ударил партнера по команде коньком по лицу

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин стал участником неприятного инцидента по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

В одном из эпизодов он случайно ударил коньком по лицу партнера по команде Элиаса Петтерсона. Врачи сразу оказали шведу помощь.