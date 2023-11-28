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Сегодня, 12:07

Овечкин вошел в топ-50 по количеству матчей в НХЛ

Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 50-е место по количеству матчей в истории НХЛ.

Выездная встреча с «Сан-Хосе» (1:2) стала для россиянина 1365-й за карьеру в североамериканской лиге. Овечкин по этому показателю догнал канадца Эрика Стаала.

Далее в списке идет финн Теппо Нумминен (49-е место), который провел 1372 матча. Из действующих игроков больше всех матчей в НХЛ провел 38-летний защитник «Далласа» Райан Сутер — 45-е место и 1381 игра.

Рекордсменом по количеству проведенных игр в НХЛ является Патрик Марло — 1779 матчей. В топ-5 списка также входит Горди Хоу (2-е место и 1767 матчей), Марк Мессье (3-е место и 1756), Яромир Ягр (4-й и 1733) и Рон Фрэнсис (5-й и 1731).

В этом сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 18 матчах регулярного чемпионата.

Обидное поражение Овечкина: «Вашингтон» играл лучше, но уступил аутсайдеру

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 20 15 5 31
2 Каролина 20 12 8 24
3 Филадельфия 21 11 10 23
4 Вашингтон 18 10 8 22
5 Айлендерс 20 8 12 22
6 Питтсбург 20 10 10 20
7 Нью-Джерси 19 9 10 19
8 Коламбус 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
2 Флорида 21 13 8 27
3 Детройт 20 11 9 25
4 Тампа-Бэй 22 10 12 25
5 Торонто 19 10 9 23
6 Баффало 22 10 12 22
7 Монреаль 21 9 12 20
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 19 12 7 26
3 Виннипег 20 12 8 26
4 Сент-Луис 20 11 9 23
5 Нэшвилл 20 10 10 20
6 Аризона 20 9 11 20
7 Миннесота 19 5 14 14
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Куинн Хьюз

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Флорида

 21 15
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