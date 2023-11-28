Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:22

Карбери о поражении от «Сан-Хосе»: «Наша игра напоминала начало сезона»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Сан-Хосе» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Кэпиталз» пропустили второй гол после игры в меньшинстве. Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари в середине третьего периода был оштрафован на две минуты из-за игры высоко поднятой клюшкой.

«Правильно будет сказать, что по ходу матча мы неплохо играли, но в целом наша игра напоминала начало сезона, когда мы просто не могли найти последнего игрока или завершить действия голом.

По поводу штрафа Фехервари? Как мне объяснили, если игрок высоко поднял клюшку, то он должен либо отдать пас, либо пробивать. Мне показалось, что он захватил шайбу, но она выпала из клюшки. Правило же объясняет, что шайба должна полностью контролироваться. Я все же думаю, что в том моменте не было нарушения», — сказал Карбери после игры.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после серии из 5 побед. «Кэпиталз» с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», Кузнецов забил гол

 

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
Спенсер Карбери
0
Читайте также
«У нас же была Русская пятерка»: четыре россиянина забили в одном матче впервые в НХЛ
Костомаров — об участии в шоу «Аватар»: «Крутой был эксперимент»
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Марченко перевел ответ Воронкова для американских СМИ после голов четырех россиян
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 20 15 5 31
2 Каролина 20 12 8 24
3 Филадельфия 21 11 10 23
4 Вашингтон 18 10 8 22
5 Айлендерс 20 8 12 22
6 Питтсбург 20 10 10 20
7 Нью-Джерси 19 9 10 19
8 Коламбус 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
2 Флорида 21 13 8 27
3 Детройт 20 11 9 25
4 Тампа-Бэй 22 10 12 25
5 Торонто 19 10 9 23
6 Баффало 22 10 12 22
7 Монреаль 21 9 12 20
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 19 12 7 26
3 Виннипег 20 12 8 26
4 Сент-Луис 20 11 9 23
5 Нэшвилл 20 10 10 20
6 Аризона 20 9 11 20
7 Миннесота 19 5 14 14
8 Чикаго 19 6 13 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 31
2 Лос-Анджелес 19 13 6 29
3 Ванкувер 22 14 8 29
4 Калгари 22 9 13 21
5 Сиэтл 22 8 14 21
6 Анахайм 21 9 12 18
7 Эдмонтон 20 7 13 15
8 Сан-Хосе 22 5 17 12
Результаты / календарь
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
28.11 03:00
Рейнджерс – Баффало
 1 : 5
28.11 03:00
Оттава – Флорида
 0 : 5
28.11 03:00
Коламбус – Бостон
 5 : 2
28.11 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 4 : 1
28.11 05:30
Калгари – Вегас
 2 : 1 ОТ
28.11 06:30
Сан-Хосе – Вашингтон
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 21 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 22 33
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 22 33
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 22 15
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 21 15
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 21 15
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 3 1.35
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 13 1.97

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости