СМИ: нападающий «Чикаго» Перри был отстранен от команды из-за связи с матерью Бедарда
Стала известна возможная причина отстранения нападающего «Чикаго» Кори Перри от команды.
Как сообщает издание Canucks Daily, несколько инсайдеров утверждают, что причиной отстранения 38-летнего хоккеиста может быть его связь с мамой Коннора Бедарда. Согласно сведения это могло произойти во время акции, в которой матери игроков ездили вместе с командой на матчи.
Отметим, что после появления этой информации, журналист Чарли Румелиотис, освещающий события в «Чикаго», заявил, что эти сообщения являются ложью: «Слухи о Перри, которые сейчас ходят, на 100 процентов ложные».
Ранее генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон заявил, что решение об отстранении Перри было принято комнадой и в обозримом будущем он не будет играть за клуб.
18-летний Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2023 года под первый номером. В текущем сезоне он сыграл за клуб 19 матчей и набрал 17 (10+7) очков.
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|В
|П
|О
|1
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|21
|15
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|30
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|3
|Виннипег
|20
|12
|8
|26
|4
|Сент-Луис
|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
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|20
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|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|31
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|28.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 5
|28.11
|03:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 5
|28.11
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|5 : 2
|28.11
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|4 : 1
|28.11
|05:30
|
Калгари – Вегас
|2 : 1 ОТ
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|2 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
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Сэм Райнхарт
Флорида
|21
|15
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|15
|И
|КН
|
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
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|1.97