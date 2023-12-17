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Сегодня, 11:42

Овечкин сравнялся с Игинлой в списке лучших ассистентов НХЛ

Виктория Кравченко
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Александр Овечкин.
Фото AFP

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас в матче с «Нэшвиллом» (1:3), который стал для него 675-м за карьеру в НХЛ.

По этому показателю россиянин сравнялся с Джеромом Игинлой, который завершил карьеру, и теперь делит 68-е место в списке ассистентов за всю историю лиги.

38-летний Овечкин сегодня, 17 декабря, провел 1374-й матч в НХЛ, набрав 1502-е очко в лиге. У него 827 голов и 675 результативных передач при показателе полезности «+63». Игинла сделал 675 передач за 1554 матча.

Александр Овечкин
Джером Игинла
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 29 21 8 43
2 Филадельфия 30 17 13 37
3 Айлендерс 30 14 16 36
4 Каролина 30 16 14 34
5 Нью-Джерси 28 16 12 33
6 Вашингтон 27 14 13 32
7 Питтсбург 29 13 16 29
8 Коламбус 32 10 22 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 19 10 43
2 Торонто 28 16 12 38
3 Флорида 30 18 12 38
4 Детройт 30 15 15 34
5 Тампа-Бэй 32 14 18 33
6 Монреаль 30 13 17 30
7 Баффало 32 13 19 29
8 Оттава 25 11 14 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 29 18 11 38
2 Даллас 29 17 12 38
3 Колорадо 30 18 12 38
4 Нэшвилл 31 18 13 36
5 Аризона 30 15 15 32
6 Сент-Луис 30 15 15 31
7 Миннесота 28 12 16 28
8 Чикаго 29 9 20 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 45
2 Ванкувер 31 20 11 42
3 Лос-Анджелес 27 17 10 38
4 Калгари 31 12 19 29
5 Сиэтл 32 10 22 28
6 Эдмонтон 28 13 15 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 21
8 Анахайм 29 10 19 20
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22.12
17.12 03:00
Бостон – Рейнджерс
1 : 2 ОТ
17.12 03:00
Филадельфия – Детройт
 1 : 0
17.12 03:00
Монреаль – Айлендерс
5 : 3
17.12 03:00
Торонто – Питтсбург
 7 : 0
17.12 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 3 : 6
17.12 03:00
Виннипег – Колорадо
 6 : 2
17.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 4 : 3 ОТ
17.12 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 3 : 1
17.12 05:00
Аризона – Баффало
 2 : 0
17.12 06:00
Эдмонтон – Флорида
 1 : 5
17.12 06:00
Калгари – Тампа-Бэй
 4 : 2
17.12 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 2 : 3 Б
17.12 23:00
Чикаго – Ванкувер
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 31 52
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 30 43
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 29 42
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 31 22
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 31 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Торонто

 3 1.85
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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