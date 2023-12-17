«Чикаго» на своем поле сыграет против «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 17 на 18 декабря. Встреча пройдет на территории спортивной арены «Юнайтед-центр». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Чикаго» — «Ванкувер» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

В турнирной таблице Западной конференции «Чикаго» занимает последнее место, набрав 19 очков. «Ванкувер» имеет в своем активе 42 очка и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Кэнакс» одержал четыре подряд победы, в том числе, над «Тампой», «Каролиной» и «Флоридой».

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